Parlamento madeirense avança com novas medidas de combate à Covid-19

A Conferência dos Representantes dos Partidos decidiu, hoje, tomar um conjunto de medidas para “evitar o fecho do parlamento” e evitar a suspensão dos plenários, confirmou José Manuel Rodrigues no final da reunião.

“A situação está a agravar-se, com mais casos activos quer no país quer na Região, e perante estas circunstâncias o parlamento não pode ficar indiferente”, referiu o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, destacando que as reuniões das comissões especializadas e da Conferência dos Representantes dos partidos “deixam de ser presenciais e passam a ser por vídeo conferência ou por outro meio tecnológico”.

Mantém-se a obrigatoriedade da máscara no uso da palavra e “acabará a rotatividade dos deputados dos partidos na mesma sessão plenária”, adiantou José Manuel Rodrigues.

Haverá ainda uma redução dos plenários no mês de Fevereiro, medida admitida hoje pelos líderes parlamentares, o deputado único do PCP e os vice-presidentes do parlamento madeirense.

O Parlamento madeirense decidiu também “pedir à Autoridade de Saúde um parecer sobre a possibilidade de vir a realizar-se testes rápidos, no parlamento, aos deputados, funcionários e aos jornalistas”.

O debate mensal com o Governo Regional foi marcado para o dia 27 de Janeiro. Apesar de o tema ser escolhido pelo Governo Regional, não deverá fugir “às questões da Covid-19 e às consequências económicas e sociais, na Região Autónoma”, adiantou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.