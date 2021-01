Trânsito congestionado em vários pontos do Funchal

No primeiro dia de recolher obrigatório às 19 horas, muitos condutores madeirenses começam a sair do Funchal.

Após o encerramento de todo o comércio e serviços às 18 horas, os automobilistas circulam rumo a casa e provocam longas filas de trânsito, quer na baixa da capital madeirense, quer na periferia, sobretudo em alguns acessos à via rápida, no sentido para Santa Cruz.

As situações mais ‘críticas’ reportam-se aos nós de acesso à Via Rápida, no sentido para Santa Cruz, em pontos como Santo António, Pestana Júnior, Viveiros e Boa Nova.

De acordo com um breve levantamento do estado do trânsito na Madeira, o Google Maps precisa que a marcha é lenta no Caminho de São Martinho, Caminho do Esmeraldo, Caminho do Pilar, Rua de Santa Rita, Avenida Dom Teodoro de Faria, Túnel da Pontinha, Rua da Levada do Cavalo e ainda na rotunda dos Viveiros.