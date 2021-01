Câmara de Lobos oferece acesso à Escola Virtual a todos os alunos do 1.º ciclo

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos adquiriu 973 licenças da plataforma de ensino Escola Virtual da Porto Editora, que serão utilizadas por todos os alunos do primeiro ciclo do concelho, revela o executivo em nota remetida às redações.

Trata-se de um investimento na ordem dos 10 mil euros, que se assume como "uma aposta na diversificação das ferramentas ao dispor dos alunos e professores do concelho".

Esta aquisição, preconizada em primeira instância para abranger apenas os alunos do 4.º ano de escolaridade, foi alargada aos alunos dos restantes anos escolares, tendo em conta a situação pandémica.

No ano lectivo anterior, os estabelecimentos de ensino, por força da situação pandémica, encerraram a 19 de Março, tendo retomado apenas o terceiro período a 14 de Abril de forma não presencial.

“Embora não existam dados concretos, empiricamente existe a convicção de que as aprendizagens destes alunos poderão ter sido afectadas, pelas dificuldades acrescidas na concretização do processo de ensino/aprendizagem resultantes do ensino à distância", observa a vice-presidente da autarquia.

Neste contexto, Sónia Pereira entende que "apesar de no presente ano lectivo as aulas presenciais terem sido retomadas, esta plataforma será uma ferramenta importante, pelos conteúdos educativos que oferece, para os alunos e professores de Câmara de Lobos”.

Para os docentes que ainda não possuem acesso à plataforma, "a Porto Editora irá criar as permissões sem qualquer custo associado", acrescenta a mesma nota.

A aquisição destas licenças teve também em conta o hipotético agravamento da situação pandémica, já que a mesma poderá ser "uma mais-valia" no caso da retoma do ensino à distância generalizado ou em situações pontuais de turmas sujeitas a isolamento profilático.

Recorde-se que o concelho de Câmara de Lobos encontra-se em risco extremo de contágio por covid-19, dado que registou 1.072 novos casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias.