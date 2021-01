Contactos com casos positivos colocam alunos em quarentena

A Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Boliqueime, em Santo António, activou o seu plano de contingência da Covid-19, na sequência do contacto de um aluno com um caso positivo. Essa situação levou a que uma turma, com 20 alunos, ficasse em quarentena, iniciando, assim, o regime de aulas não presenciais, até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.

Situação idêntica marcou o dia na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Caniçal, já o contacto de um dos seus alunos com um familiar infectado colocou em isolamento profilático uma turma com 21 alunos. Também aqui, os alunos passam a ter aulas à distância.