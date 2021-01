Pedro Coelho apela “à responsabilidade de todos para que no fim de Janeiro não haja necessidade de prolongar o confinamento”

“As medidas tomadas pelo Governo Regional, são as acertadas face à situação diária de aumento de casos com que a Região se depara”, começa por assinalar o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Pedro Coelho entende que “na gestão da pandemia as decisões tem que ser tomadas na hora face aos dados efectivos da evolução diária do número de infectados. É o que se vê por toda a Europa, com o retorno repentino de confinamentos, com medidas muito mais restritivas do que as verificadas na Região”, compara.

O autarca do PSD congratula-se com o conjunto de novas medidas destinadas a manter o controlo da propagação da doença.

“Felicito o Conselho de Governo pelas medidas tomadas, que vão de encontro ao que foi discutido, no passado domingo, na reunião de emergência que tive com o meu executivo e com os presidentes de junta”, revela.

A suspensão parcial das aulas no regime presencial também merece o apoio de Pedro Coelho.

“A infra-estrutura do ensino à distância já se encontra instalada pelo que, concordo com o encerramento das escolas com o regresso ao tele-ensino dos alunos do 3º ciclo e secundário. Pelas suas competências devem se adaptar com maior facilidade a este tipo de educação. Na qualidade de encarregado de educação, reconheço que a consolidação do currículo poderá ser afectada bem como as experiências de socialização de pares, fundamentais para a formação integral da nossa juventude. Mas, pela resiliência característica dos jovens, serão situações ultrapassáveis. O importante agora é a salvaguarda da saúde de todos”, sublinha.

Economista de formação, o autarca câmara-lobense refere-se também aos impactos económicos deste novo confinamento. “Sabemos que Janeiro é tradicionalmente um mês de retracção do consumo. Mas há sectores, que estão, há muito, em retracção e que infelizmente serão mais uma vez afectados de forma cumulativa, mas não há alternativa à semelhança do que se verifica por esta Europa fora”, aponta.

De resto, vê também com ‘bons olhos’ as restrições no período nocturno.

“Câmara de Lobos, como sabemos, é um concelho de risco muito elevado de Covid-19, a proibição da circulação da partir das 19h00 nos dias úteis e a partir das 18h00 aos fins-de-semana, evitará ajuntamentos com o potencial de serem focos de propagação do vírus. Apelo à responsabilidade de todos para que no fim de Janeiro não haja necessidade de prolongar o confinamento”, concretizou.