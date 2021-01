Câmara de Lobos distinguido na área da responsabilidade familiar

O município de Câmara de Lobos foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo com o galardão ‘Autarquia + Familiarmente Responsável’ atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis.

O prémio distingue as políticas efectivas da autarquia câmara-lobense de apoio às famílias, nomeadamente o apoio à política de recursos humanos e a projectos educativos, sociais, culturais e desportivos, dirigidos à população.

“Enquanto autarquia familiarmente responsável, Câmara de Lobos desenvolve políticas autárquicas transversais que valorizam a ‘Família’, garantindo as suas competências e a prevenção de situações de risco e vulnerabilidade, assim como dando resposta a necessidades e problemas no seio familiar”, refere nota da Autarquia de Câmara de Lobos, salientando o facto de em 2020 o apoio às famílias ter sido “mais fulcral” devido à situação pandémica, correspondendo às medidas solicitadas por entidades nas áreas de Apoio à Maternidade e Paternidade; Apoio a Agregados Familiares com crianças e jovens diagnosticadas com necessidades especiais; Serviços Básicos; Educação e Formação; Habitação e Urbanismo; Transportes; Saúde; Cultura, Desporto, Lazer e Tempo Livre; Cooperação, Relações Institucionais e Participação Social; e por partilhar dos valores inerentes a esta iniciativa: responsabilidade, ética e excelência.

Há ainda a destacar o Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, que ajuda as famílias do concelho na requalificação das suas habitações; a Bolsa de Estudo Municipal, que vem desonerar os orçamentos de cerca de 700 famílias Câmara-lobenses, incentivando a prossecução dos estudos dos jovens do concelho a nível do ensino superior; o Projeto “Passo a Passo”, que disponibiliza às famílias do concelho um conjunto de serviços e apoios nas áreas da terapia da fala, da psicologia e da psicomotricidade, tendo em vista o desenvolvimento global e integração educativa de crianças e jovens que frequentam o ensino básico, sinalizados com necessidades educativas especiais.

A exemplo dos anos anteriores, em 2020 as famílias, que não são abrangidas pelo escalão da acção social escolar, foram apoiadas a nível do empréstimo de manuais escolares. Para garantir o pleno funcionamento do ensino à distância, durante o período de confinamento, a autarquia também disponibilizou às famílias com recursos financeiros mais limitados, material informático e acesso à internet, para que os seus discentes acompanhassem as aulas.

A nível interno a responsabilidade familiar consagra o apoio concedido à Obra Social da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que promove diversas atividades dirigidas aos trabalhadores da autarquia.

“Este galardão certifica que as políticas autárquicas, no campo da responsabilidade familiar, têm de facto contribuído para a melhoria da qualidade de vida das famílias de Câmara de Lobos e, num ano que se avizinha difícil fruto da crise que poderá resultar da pandemia em curso, são para prosseguir e reforçar”, garante a Autarquia câmara-lobense.