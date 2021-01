SESARAM realizou 580 testes rápidos nos concelhos da Ponta do Sol e São Vicente

O pessoal afecto às escolas dos concelhos da Ponta do Sol e de São Vicente foram hoje testados, num total de 580 testes rápidos, sendo 353 na Ponta do Sol e os restantes 228 a profissionais ligados ao sector da educação de São Vicente.

Os testes ao pessoal docente e não docente da RAM iniciaram-se no dia 4 de Janeiro, tendo já sido testados os profissionais dos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Santo, Porto Moniz, Santa Cruz, Machico, Calheta, São Vicente e Ponta do Sol.

Para esta sexta-feira, dia 15, estão agendados os testes rápidos ao concelho de Santana.

"A logística subjacente a esta operação é da responsabilidade do Serviço de Saúde da RAM, que de forma célere e segura destacou cerca de 20 profissionais para o terreno", refere o SESARAM.