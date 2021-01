Loja do Cidadão com novo horário devido às novas medidas de combate à covid-19

"A partir de amanhã, dia 13 de Janeiro, a Loja do Cidadão passa a ter novo horário de funcionamento, por forma a dar cumprimento às determinações das autoridades de saúde e às novas medidas implementadas pelo Governo Regional para controlar e conter a pandemia, contribuindo para a protecção e segurança sanitária da população", revela a Vice-Presidência através de um comunicado de imprensa.

Assim, os serviços passarão a funcionar de segunda a sexta feira, entre as 08h30 e as 17h30. Aos sábados, a Loja do Cidadão passará a abrir às 08h30 e a encerrar 13h30.

"Considerando a grande procura pelos serviços, o uso de plataformas digitais para acesso aos serviços públicos, deve continuar a ser privilegiado", sublinha, acrescentando que "os atendimentos prioritários e os agendamentos serão salvaguardados, devendo as pessoas que se encontrem numa destas situações, se dirigir à porta de acesso da loja para transmitir esta informação ao vigilante de serviço".

Aos utentes é, ainda solicitado, o uso obrigatório da máscara de protecção, cirúrgica ou social, a higienização das mãos e que aguarde ordenadamente em fila no exterior do espaço. O distanciamento de dois metros deve ser respeitado, bem como as orientações transmitidas pela equipa de apoio.