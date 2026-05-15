Albuquerque defende hospital com ligação à investigação científica

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, defendeu esta manhã que o novo Hospital Central e Universitário da Madeira deverá estar fortemente ligado à investigação científica e à inovação tecnológica.

À margem da conferência ‘50 Anos de Autonomia – Saúde’, Albuquerque sublinhou que o projecto do novo hospital inclui uma área de investigação com cerca de cinco mil metros quadrados, concebida para reforçar a ligação a instituições internacionais e centros de investigação.

“A ideia de termos um hospital desta natureza foi no sentido de podermos estabelecer protocolos de cooperação com instituições internacionais, institutos de investigação e fundações, e também catalisar para cá as vanguardas em algumas áreas de investigação”, afirmou.

O governante destacou ainda a importância de adaptar o sistema de saúde às novas tecnologias, referindo a introdução de equipamentos de cirurgia robótica e soluções digitais no novo modelo hospitalar.

“Estamos a incorporar tecnologia de ponta no hospital. O Da Vinci tem funcionado muito bem na Madeira, com cirurgias não intrusivas que permitem uma recuperação mais rápida”, referiu, acrescentando que já foi lançado concurso para um robô ortopédico.

Albuquerque sublinhou também que a Madeira reúne condições específicas para desenvolver investigação na área da genética, devido às características de insularidade.

Segundo o presidente do Governo Regional, o objectivo é conjugar hospital e academia, reforçando a ligação entre cuidados de saúde e ensino superior, num modelo que considera estratégico para o futuro da Região Autónoma.