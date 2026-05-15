JSD Funchal visita Jardim Botânico e defende turismo equilibrado

A JSD Funchal visitou o Jardim Botânico da Madeira por ocasião do 66.º aniversário da instituição, enaltecendo o seu papel na conservação da biodiversidade, na investigação científica e na promoção turística da Região.

Os jovens social-democratas destacaram as valências científicas do espaço, como o banco de sementes, herbário e laboratório de investigação, considerando-o um "centro de conhecimento e preservação do património natural madeirense" com projeção regional e nacional.

A iniciativa serviu também de mote para a JSD alertar para a necessidade de um "modelo equilibrado de turismo", que não condicione os residentes no acesso ao seu próprio património natural. "O crescimento exponencial do turismo na Madeira não pode significar que os madeirenses sejam afastados destes espaços", sublinhou a estrutura de Santa Maria Maior.