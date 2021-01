Projecto ‘Música nos Museus’ recomeça quarta-feira no Museu do Açúcar

A Câmara Municipal do Funchal dá início, na próxima quarta-feira, 13 de Janeiro, pelas 18 horas, à nova temporada do projecto ‘Música nos Museus’ com o duo Pedro Pestana e Magda Ornelas, no Museu A Cidade do Açúcar.

Devido às actuais restrições da situação pandémica na Região, os dois primeiros concertos desta edição serão transmitidos online nas redes sociais do Museu A Cidade do Açúcar e do Museu Henrique e Francisco Franco.

Madalena Nunes, Vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, refere que este projecto nasceu com o intuito de “atrair novos públicos aos museus municipais e contribuir para a diversificação da oferta disponibilizada por estes espaços culturais. Não queremos quebrar esta dinâmica, depois de três edições que foram um autêntico sucesso, e como tal, continuamos a adaptar este calendário à actual situação vigente, dando início a mais uma edição do ‘Música nos Museus’ esta semana e voltando a honrar os compromissos que já tínhamos assumido com os músicos regionais e com os agentes culturais”

A nova temporada traz “um novo propósito a esta iniciativa, aliando os espólios dos museus à musicalidade dos artistas regionais”, acrescentou a autarca, salientando que é neste contexto desafiador que mais de 40 músicos vão trabalhar e apresentar, mensalmente, os seus repertórios.

O primeiro concerto acontece esta quarta-feira, com a actuação do duo Pedro Pestana e Magda Ornelas, que através do recurso à manipulação de sons criados a partir da guitarra eléctrica e do uso de pedais de efeitos, vão estabelecer novas pontes contemporâneas e dinâmicas entre a música e as artes visuais.

Pedro Pestana nasceu no Funchal é músico e designer de som. Acompanhado por João Pimenta e Nils Meisel, tem realizado diversas digressões pela Europa e México, tendo já tocado em cerca de 16 países onde promoveu os sucessivos lançamentos discográficos através da editora britânica Fuzz Club Records. Por sua vez, Magda Ornelas estuda guitarra jazz no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e é guitarrista nos projetos Lacerta Dugessi e Laia.

A programação do projecto ‘Música nos Museus’ em 2021 é pensada para a candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura em 2027. O próximo concerto está agendo para o dia 29 de Janeiro, às 19h, no Museu Henrique e Francisco Franco e conta com a actuação de Samuel Martins Coelho.