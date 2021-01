Projecto madeirense destacado lá fora está agora online

‘O desenvolvimento de uma rede de educação artística extracurricular: 10 anos do projecto Temporada Artística (2006-2016)’ éo título do projecto madeirense publicado como uma boa prática europeia no livro ‘The Future of Music Schools - European Perspectives (music school Research II)’.

O trabalho, que em Janeiro do ano passado também foi destacado como um dos três projectos europeus de sucesso na promoção de alunos à comunidade, encontra-se agora em acesso livre online na pub.mdw, uma plataforma da Universidade de Música e Artes Cénicas de Viena que aposta no conhecimento científico e artístico de acesso livre e aberto ao público.

Carlos Gonçalves, Natalina Cristóvão e Paulo Esteireiro são os autores desta investigação que envolve, todos os anos, centenas de alunos de artes dos actuais Cursos Livres em Artes do Conservatório e das escolas do ensino genérico.

Disponível para leitura entre as páginas 211 e 225, foram destacados neste artigo os conceitos de rede e parceria de um projecto que, mesmo suportado por uma base educativa, tinha como objectivo principal realizar, em média, 200 eventos por ano, com alunos de artes, de uma forma descentralizada e quase gratuita.

Apesar da relevância do projecto e do facto de envolver todos os municípios da Região, além de cerca de 100 entidades públicas e privadas como parceiras, o grande foco deste estudo foi o desenvolvimento de parcerias com vista à promoção de uma educação artística de qualidade que apresentava os seus frutos junto da comunidade, interligando os seus objectivos educativos com os culturais, políticos e turísticos.

Os dados mostraram que, passados 10 anos do projecto, esta rede permitiu o desenvolvimento de um modelo único, que pode ser replicado noutras realidades e objecto de novas pesquisas.

Esta investigação foi publicada no livro ‘The Future of Music Schools - European Perspectives (music school Research II)’, em 2019, coordenado pela Universidade de Música e Artes Performativas de Viena, em conjunto com a União de Escolas de Música da Europa (European Music School Union), instituição que liga em rede os Conservatórios de Música europeus.