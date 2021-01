A Capitania do Porto do Funchal cancelou esta madrugada o aviso que vigorava para agitação marítima forte. Espera-se, assim, para esta segunda-feira um mar menos bravia, de acordo com a informação enviada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera à capitania.

Apesar do cancelamento do aviso a capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade.