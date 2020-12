Duarte Nuno Anjo e Ana R. Fernandes no 2021 European Mixed Team Championships Qualification Group 6

Decorre de 9 a 12 de Dezembro 2020 no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, o campeonato europeu de equipas mistas '2021 European Mixed Team Championships - Qualification Group 6', organizado pela Badminton Europe.



Os atletas regionais Duarte Nuno Anjo (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) e Ana R. Fernandes (Club Sports da Madeira) foram convocados para representar a Seleção Nacional de Seniores, nesta importante competição europeia.



A Selecção Nacional está inserida no Grupo de Qualificação 6, tendo como adversárias as seleções da Letónia, Escócia, Espanha e Ucrânia, estando calendarizados os seguintes encontros:



Equipas Mistas:

Letónia - Portugal - 09/12/2020 às 10H00

Escócia - Portugal - 10/12/2020 às 10H00

Espanha - Portugal - 11/12/2020 às 10H00

Ucrânia - Portugal - 12/12/2020 às 10H00



De referir ainda que os atletas participaram de 7 a 8 de Dezembro 2020, num estágio de preparação para a referida competição, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.



A ABRAM deseja aos atletas e companheiros de seleção um excelente Campeonato Europeu de Equipas Mistas - Fase de Grupos.