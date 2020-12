Quase 7 milhões para concluir expropriações do hospital

Os processos da tomada de posse de casas e terrenos necessários à construção da nova obra estão longe da conclusão. O Orçamento da Região para o próximo ano revela que falta concretizar 38% do valor reservado ao pagamento de expropriados.

A edição do DIÁRIO de hoje faz também referência às jaulas de aquacultura que duplicam na Ribeira Brava.

A expansão prevê a instalação de mais 20 unidades, visando aumentar a produção de pescado e criar postos de trabalho. A Direção Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas lança consulta pública. Câmara ainda está a estudar o documento e Junta diz-se contra.

Destaque para as 22 mil famílias que vão pagar menos gás em 2021.

Programa ‘Garrafa de Gás Solidária’, que cria tarifa social, é lançado pela direcção de Economia que estima uma poupança por agregado à volta de 84 euros por ano.

No desporto o Nacional comemorou 110.º ano da sua existência e define prioridades para mercado de Janeiro para a equipa principal.

No que concerne à pandemia da covid-19, são vários os emigrantes no Reino Unido que temem efeitos secundários da vacina. O país começou ontem a imunização da população.

Já em temos regionais, o ‘alerta’ vai para o aumento de casos que força medidas mais apertadas em Machico. Já no boletim da Direcção Regional de Saúde, onde a Região Autónoma da Madeira registou 13 novas infecções e tem 259 casos activos.

