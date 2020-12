Hamilton passou por uma das semanas "mais duras"

Lewis Hamilton, campeão mundial de Fórmula 1, que teve um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, há nove dias, afirmou ontem ter passado por "uma das semanas mais duras desde há muito".

"Sei que não tenho dado notícias na semana passada (a sua última mensagem é de 01 de dezembro, quando foi anunciado o teste positivo), mas foi mesmo uma semana entre as mais duras desde há muito", explica o piloto britânico, num curto vídeo no Instagram.

O piloto da Mercedes, séptuplo campeão mundial, sublinhou que ontem acordou "muito bem" e que já retomou a preparação física: "Concentrei-me em recuperar e em tentar estar em forma para regressar à viatura para a última corrida da época, em Abu Dabi."

Testado na véspera do Grande Prémio do Bahrein, em 29 de novembro, depois de ter acordado com sintomas, Hamilton falhou o Grande Prémio seguinte, no circuito de Sakhir, e foi substituído pelo compatriota George Russell.

Hamilton continua em isolamento no Bahrein até quarta-feira, após o que poderá ir para Abu Dabi, caso tenha teste negativo, e competir se estiver suficientemente recuperado.