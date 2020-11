Madeirenses participam no Campeonato Europeu de Equipas Mistas

Os atletas madeirenses Duarte Nuno Anjo e Ana Fernandes, participam no Torneio Internacional ‘2021 European Mixed Team Championships - Qualification Group 6’, prova europeia organizada pela Badminton Europe, que decorre entre os dias 9 e 12 de Dezembro, no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha.

Duarte Nuno Anjo (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres) e Ana Fernandes (Club Sports da Madeira) foram convocados pela Federação Portuguesa de Badminton, para integrar a Seleção Nacional de Seniores nesta importante competição europeia, que será disputada na vertente de Equipas Mistas, estando inseridos no Grupo de Qualificação 6, tendo como adversárias as Selecções da Letônia, Escócia, Espanha e Ucrânia.



A Selecção Nacional de Seniores irá participar ainda num estágio de preparação, o ‘Estágio Seleção Nacional Seniores’, de 7 a 8 de Dezembro de 2020, no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha.



A ABRAM felicita os atletas, técnicos e clubes, pela convocatória para esta importante competição europeia.