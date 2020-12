23 novos casos e 319 em estudo na Madeira

De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde há 23 novos casos positivos a reportar este domingo. Trata-se de seis casos importados Reino Unido (2), Região de Lisboa e Vale do Tejo (2) e Região Norte de Portugal (2) e 17 casos de transmissão local, na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados, sendo que os contactos de 2 casos estão ainda em investigação.

Sobre os casos confirmados hoje, há a assinalar que quatro casos reportam-se a crianças, três das quais frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos do Funchal e de Machico. O plano de contingência destes estabelecimentos está já activo e a investigação epidemiológica está em curso.

Há também dois casos em adultos, profissionais de saúde, com actividade no SESARAM. Os planos de contingência dos referidos serviços estão activos e as investigações epidemiológicas estão em curso.

No total, há 319 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 16 provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 303 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM.

Casos Confirmados Casos Activos Casos Recuperados Óbitos Pessoas Internadas 892 242 648 2 13

Também este domingo há mais 11 casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 648 casos recuperados de covid-19, sendo que até à data foram registados dois óbitos associados à covid-19 na Região.

Feitas as contas, actualmente são 242 os casos activos na Madeira, dos quais 49 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 193 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 32 são não-residentes e 210 são residentes.

13 pessoas internadas

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 22 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 207 em alojamento próprio e 13 pessoas encontram-se hoje internadas, 11 na Unidade Polivalente e 2 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

A assinalar que, na Unidade Polivalente dedicada à covid-19, encontra-se também um doente em estudo, identificado no contexto do segundo teste de rastreio intra-hospitalar de doentes internados. Uma investigação está em curso.