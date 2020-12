Há mais 29 casos de covid-19 na Madeira

Esta segunda-feira, há a reportar mais 29 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, identificados na Madeira.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção Regional de Saúde, trata-se de 28 casos de transmissão local e 1 importado (Roménia) "na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados. Os contactos de um caso estão ainda em investigação".

A RAM passa a contabilizar 921 casos confirmados de covid-19 no território regional.

Sete crianças e três profissionais das forças de segurança e militares infectados

"Sete dos casos identificados dizem respeito a crianças, as quais frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos de Câmara de Lobos, de Funchal e de Machico. O plano de contingência destes estabelecimentos está já activo", refere o relatório, dando ainda conta de "três casos em adultos, os quais são profissionais das forças de segurança e militares. Os planos de contingência dos referidos serviços estão ativos e as investigações epidemiológicas estão em curso."

Mais 14 casos recuperados e 143 em estudo

Hoje há mais 14 casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar 662 casos recuperados de covid-19.

"São 257 os casos activos, dos quais 47 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 210 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 29 são não-residentes e 228 são residentes na RAM", pode ler-se no relatório epidemiológico desta segunda-feira.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, "22 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 218 em alojamento próprio e 17 pessoas encontram-se hoje internadas, 14 na Unidade Polivalente e três na Unidade de Cuidados Intensivos".

No internamento dedicado à covid-19, "encontram-se dois doentes, um identificado no contexto do segundo teste de rastreio intra-hospitalar de doentes internados e outro na sequência da investigação epidemiológica deste caso. A investigação continua em curso".

Até à data, foram registados dois óbitos associados a esta doença.

Há 143 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde: oito provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 135 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.