Trânsito mais lento com o aproximar das 8 horas

Se tem como missão chegar ao centro do Funchal ao volante nesta manhã de quarta-feira, saiba que o trânsito adensa-se na zona da descida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, particularmente junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia. Na zona centro, conte com alguma pressão na rotunda junto aos Bombeiros Sapadores do Funchal e do outro lado da cidade, a Este, há demoras no final da Rua de João Gomes e Visconde Anadia.

Na via-rápida o percurso entre a Boa Nova e o nó de descida para o Campo da Barca e Pena está no laranja e pode chegar ao vermelho com o aproximar das 8 horas. Os acessos, entrada e saída, na zona dos Viveiros obrigam a paragens, assim como os acessos na zona da Cancela. Em São Martinho e em Câmara de Lobos as complicações são apenas na entrada.