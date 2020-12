Despiste em Santa Cruz

Eram 7h50 quando o alerta foi dado para um despiste junto à saída para São Pedro, na via-rápida no sentido Santa Cruz-Funchal. Uma mulher entre os 40 e os 50 anos perdeu o controlo do carro e capotou na estrada, tendo o veículo ficado de rodas para o ar.

Apesar do aparato do acidente, a senhora sofreu apenas ferimentos ligeiros. No local estiveram uma ambulância, um desencarcerador e uma viatura de apoio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e sete homens. A estrada molhada poderá ter contribuído para este desfecho.

A condutora estava só no carro.

Além dos bombeiros, a Polícia de Segurança Pública esteve no local.

Devido a este acidente, o trânsito estava a circular com alguma demora.