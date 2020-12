Turista com covid-19 fura isolamento

Bom dia! No seu DIÁRIO desta terça-feira, pode ver, em destaque, que uma turista com covid-19 furou o isolamento. Polaca chegou no último sábado e não cumpriu o dever de recolhimento até receber o resultado da análise de despiste. Acabou por ficar ferida após ter sido apanhada por uma onda na vereda do Calhau de São Jorge, tendo sido levada ao hospital, onde está internada na unidade dedicada ao coronavírus.

Ainda sobre os dados de covid-19 na Região, saiba também que Machico soma mais 30 casos numa só semana, há outros dois infectados nos ‘Marmeleiros’ e que, no total, a Madeira registou ontem 29 novas infecções.

Outros assuntos em destaque na edição de 8 de Dezembro

Marítimo cai e perde para último lugar: Derrota em Faro (2-1) agrava o ciclo negro dos verde-rubros, que somam apenas sete pontos em nove jogos na I Liga.

Albuquerque impõe condições para apoiar Marcelo: Estatuto, Lei das Finanças e Constituição são os requisitos que o presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira exige ver no programa do candidato à Presidência da República.

Apoios pagos à agricultura e pescas: 12.400 agricultores recebem mais de 7 milhões de euros referentes ao Pedido Único. Ajuda extraordinária chega a 648 pescadores, armadores e apanhadores.

Creches e pré-escolar devem apoiar famílias no Natal.

