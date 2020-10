Ana R. Fernandes representa a Selecção Nacional de Sub-19

A atleta de badminton do Club Sports da Madeia, Ana R. Fernandes, vai representar a Selecção Nacional de Sub-19 no campeonato europeu de equipas 2020 European Junior Team Championshipsem, em Lahti, na Finlândia. O torneio decorre de 29 de outubro a 2 de novembro, no Pajulahti Sports Institute.

Ana R. Fernandes é a única madeirense nesta competição.

A Selecção Nacional está inserida no Grupo 2 da fase de grupos, equipa constituída pelos atletas Diogo Glória, David Silva, Rodrigo Dias, Gabriel Rodrigues, Ana Fernandes, Mariana Afonso, Mariana Neves e Madalena Fortunato, acompanhados pelo seleccionador nacional Fernando Silva. Rússia, República Checa e Suécia são as selecções adversárias.

A participação da selecção nacional na competição começa esta quinta-feira.

Grupo 2 - Rússia - Portugal - 29/10/2020 às 19H00 (17H00 em Portugal);

Grupo 2 - República Checa - Portugal - 30/10/2020 às 14H00 (12H00 em Portugal);