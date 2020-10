Europeus de atletismo na Madeira com mais de 600 atletas

A Madeira vai receber as únicas provas internacionais que se irão realizar este ano, pós pandemia. Vão estar em competição mais de 600 atletas, oriundos de 26 países.



Com organização da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e a European Masters Athletics, o European Masters Athletics Championships Non Stadia vai levar para a estrada mais de 600 atletas, esta sexta, sábado e domingo, no Funchal.

No outro fim-de-semana realiza-se o European Masters Mountain and Trail Running Championships, no Porto Moniz, com mais de 200 atletas inscritos, sendo que alguns vão participar nos dois eventos.



A apresentação das provas teve lugar, há instantes, no Colégio dos Jesuítas.