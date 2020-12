Voluntários Madeirenses chamados a retirar casal retido no estacionamento

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados esta madrugada (2h10) para retirar um casal que se encontrava retido no interior do parque de estacionamento do Almirante Reis. A operação obrigou à colocação de uma escada telescópica junto a uma das janelas do 1.º andar por onde saíram, adiantou fonte da corporação funchalense.

Antes, às 20h55, uma equipa da mesma unidade foi enviada ao Caniço para socorrer um cidadão de 71 anos que havia sido atropelado na Estrada do Aeroporto tendo sido transportado ao Hospital Nélio Mendonça