Victor Freitas não aceita que o GR não tenha dinheiro para garantir a segurança

As afirmações, de ontem, do presidente do Governo Regional em que disse que o Executivo não tinha verbas para garantir obras na estrada do Seixal, afectada pelas intempéries, foram comentadas por Victor Freitas.

O deputado do PS não compreende como é possível Miguel Albuquerque dizer que o Governo "não tem dinheiro para garantir a segurança dos madeirenses", quando o Governo tem um grande excedente de receitas fiscais, vai investir milhões de euros "no golfe", tem assessores que "custam milhões ao ano" ou vai organizar um jantar nos Estados Unidos que vai custar meio milhão.