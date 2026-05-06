Ricardo Nascimento destaca o progresso da Ribeira Brava

No dia em que se comemoram os 112 anos da elevação da Ribeira Brava a concelho, Ricardo Nascimento fez uma intervenção em que destacou o progresso registado.

O deputado do PSD, ex-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, referiu os vários sectores em que foram feitos investimentos estruturais, nomeadamente na educação, mobilidade, saúde e cultura.

"A Ribeira Brava está na moda" porque, afirma, foram realizados investimentos e aplicadas estratégias de desenvolvimento acertados.

Ricardo Nascimento também referiu apostas futuras, como a requalificação da frente mar da Ribeira Brava.