Portugal com calendário definido no apuramento para o Mundial'2022

Já é conhecido o calendário completo da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo Catar 2022, que vai decorrer entre os dias 24 de Março e 14 de Novembro de 2021.

A noticia foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol, no seu sítio da internet.

Colocada no Grupo A, a selecção Nacional vai iniciar a sua participação em casa, diante do Azerbaijão, num jogo marcado para 24 de Março (20h45). Esse mês irá trazer mais dois jogos aos comandados de Fernando Santos, que visitam a Sérvia no dia 27 e o Luxemburgo a 30. Ambos os encontros têm início marcado para as 20h45.

Em setembro, Portugal recebe a República da Irlanda no dia 1 (20h45) e o Azerbaijão no dia 7 (18h00). Pelo meio, no dia 4, a armada lusa enfrentará na condição de visitante o anfitrião do Mundial, o Catar, num jogo de preparação com horário a definir.

Para Outubro, está prevista a recepção ao Luxemburgo, no dia 12 (20h45), e em Novembro jogam-se as derradeiras jornadas de qualificação da Equipa das Quinas: no dia 11, na República da Irlanda (20h45), e a 14, em casa, com a Sérvia (20h45).

Os vencedores de cada grupo qualificam-se directamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se directamente para o Mundial'2022 ou para os ‘play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em Março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Campeonato do Mundo2. A qualificação decorrerá entre Março e Novembro de 2021, e os ‘play offs’ já em Março de 2022. O Mundial no Qatar, recorde-se, vai decorrer entre 21 de Novembro e 18 de Dezembro.

Portugal já esteve em sete Campeonatos do Mundo: Inglaterra (1966), México (1986) Coreia do Sul e Japão (2002), Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014) e Rússia (2018).

Eis o calendário completo do Grupo A de qualificação para o Mundial:

24.03.2021 | Quarta-feira

20h45 PORTUGAL -Azerbaijão

20h45 Sérvia - Rep. Irlanda

horário a definir Catar - Luxembrugo

27.03.2021 | Sábado

20h45 Rep. Irlanda-Luxemburgo

20h45 Sérvia-PORTUGAL

horário a definir Catar- Azerbaijão

30.03.2021 | Terça-feira

18h00 Azerbaijão-Sérvia

20h45 Luxemburgo-PORTUGAL

horário a definir Rep. Irlanda-Catar

01.09.2021 | Quarta-feira

20h45 Luxemburgo-Azerbaijão

20h45 PORTUGAL - Rep. Irlanda

horário a definir Catar-Sérvia

04.09.2021 | Sábado

18h00 Rep. Irlanda-Azerbaijão

18h00 Sérvia-Luxemburgo

horário a definir Catar-PORTUGAL

07.09.2021 | Terça-feira

18h00 Azerbaijão-PORTUGAL

20H45 Rep. Irlanda-Sérvia

horário a definir Luxemburgo-Catar

09.10.2021 | Sábado

18h00 Azerbaijão-Rep. Irlanda

20h45 Luxemburgo-Sérvia

horário a definir PORTUGAL-Catar

12.10.2021 | Terça-feira

20h45 PORTUGAL-Luxemburgo

20h45 Sérvia-Azerbaijão

horário a definir Catar-Rep. Irlanda

11.11.2021 | Quinta-feira

18h00 Azerbaijão-Luxemburgo

20h45 Rep. Irlanda-PORTUGAL

horário a definir Sérvia-Catar

14.11.2021 | Domingo

20h45 Luxemburgo-Rep. Irlanda

20h45 PORTUGAL-Sérvia

horário a definir Azerbaijão-Catar