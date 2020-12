Vasco Seabra abandona comando técnico do Boavista

O treinador Vasco Seabra abandonou o comando técnico do Boavista, na companhia da restante equipa técnica, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol, antecipando a quebra do vínculo contratual extensível até junho de 2022.

"O Boavista FC agradece a Vasco Seabra e aos restantes profissionais que cessam funções todo o empenho, profissionalismo e dedicação com que serviram este símbolo", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos 'axadrezados' na Internet.

A decisão surge dois dias após o 'nulo' frente ao Rio Ave, que deixou o Boavista no 15.º posto, com os mesmos oito pontos de Farense (14.º) e Tondela (16.º), um acima de Portimonense (17.º) e Marítimo (18.º e último), ambos em zona de descida.

"A constituição da nova equipa técnica será anunciada em breve e o treino desta terça-feira foi orientado por Daniel Rosendo e Jorge Couto", termina a nota, em alusão à ausência de Vasco Seabra, que acertou a rescisão com a SAD liderada por Vítor Murta.

O técnico natural de Paços de Ferreira chegou ao Estádio do Bessa em julho, na sequência de uma campanha promissora com o Mafra, da II Liga, e substituiu Daniel Ramos, somando um triunfo, cinco empates e três derrotas em nove jornadas da I Liga.

Além da vitória caseira sobre o Benfica (3-0), as 'panteras' derrotaram ainda o Vizela (1-0 após prolongamento) e qualificaram-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, a disputar no sábado, frente ao vencedor do jogo entre Estoril Praia e Lusitano de Évora.

Vasco Seabra, de 37 anos, cumpria a segunda experiência na I Liga, após ter treinado o Paços de Ferreira de dezembro de 2016 a outubro de 2017, num percurso iniciado no Lixa (2013) e prosseguido em Famalicão (2018) e na equipa sub-23 do Estoril Praia (2019).

O quarto treinador a deixar uma equipa da I Liga na época 2020/2021

Vasco Seabra foi hoje o quarto treinador a deixar uma equipa da I Liga de futebol na época 2020/21, o Boavista, decorridas que estão nove jornadas e após uma série de maus resultados.

Antes da saída de Vasco Seabra, que cumpria a primeira temporada no Bessa, depois de ter treinado o Mafra, a I Liga teve três 'chicotadas', as de Tiago Mendes do Vitória de Guimarães (terceira jornada), que pediu a demissão, de Ricardo Soares do Moreirense (sétima) e de Rui Almeida do Gil Vicente (sétima)

João Henriques substituiu Tiago nos vimaranenses, César Peixoto foi o escolhido para substituir Ricardo Soares, tendo este assumido quase de imediato o lugar de Rui Almeida nos gilistas.

Muito próximo de ver a sua saída oficializada está Lito Vidigal, com o Marítimo a explicar na segunda-feira que "assim que esteja concluído o confinamento", o processo de rescisão com o treinador da equipa da I Liga de futebol "conhecerá o seu desfecho natural".

"Como é do domínio público, vigoram, em Portugal, medidas de isolamento com vista à contenção da pandemia covid-19, e, por isso, assim que esteja concluído o confinamento, o processo conhecerá o seu desfecho natural", explicou o emblema madeirense.