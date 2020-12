Contacto de aluno da escola do 'Carmo' com Covid-19 positivo leva ao confinamento

Devido a um contacto próximo de um aluno da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, no Carmo, em Câmara de Lobos, com um caso positivo, uma turma, num total de 20 alunos, inicia regime de aulas não presencial até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.

A informação foi actualizada esta tarde pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, dando conta de que há, também, um caso semelhante na Escola Básica do 1.º ciclo do Lombo de São João, na Ponta do Sol. Aqui, são 10 os alunos de uma turma e quatro professores que passam a regime de aulas não presencial, até indicação contrária por parte das autoridades de saúde.