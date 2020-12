11 novos casos na Madeira

Há 11 novos casos positivos identificados em território regional. Trata-se de quatro casos importados provenientes da Rússia (2), Reino Unido (1) e Venezuela (1), sendo que os restantes sete casos são de transmissão local, todos associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados hoje, há a assinalar: Um caso de uma criança, que frequenta um estabelecimento de ensino no concelho do Funchal. O plano de contingência deste estabelecimento está já activo e a investigação epidemiológica está em curso.

Também foram identificados dois casos em adultos, um com actividade profissional num serviço municipal e outro num equipamento da área social, nos concelhos de Machico e do Funchal. Os planos de contingência dos referidos estabelecimentos estão ativos e as investigações epidemiológicas estão em curso.

Hoje há mais 7 casos recuperados a reportar, pelo que a Região passa a contabilizar 637 casos recuperados de covid-19. Feitas as contas são 230 os casos ativos, dos quais 44 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 186 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 30 são não-residentes e 200 são residentes.

"É normal que o número de casos aumente nos próximos dias" Depois da Madeira ter registado um novo máximo de casos diários por contágio ao novo coronavírus, Miguel Albuquerque apaziguou as inquietações suscitadas e indicou que estas cadeias "estão perfeitamente identificadas", mas alertou para o facto de o número de infecções poder vir a aumentar nos próximos dias.

Casos Confirmados Casos Recuperados Casos Activos Óbitos 869 637 230 2

11 pessoas internadas

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 22 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 197 em alojamento próprio e 11 pessoas encontram-se internadas, todos na Unidade Polivalente dedicada à covid-19.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.284 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 7.164 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação 'Madeira Safe'.