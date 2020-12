JPP alerta que unidade de rastreio do aeroporto está "sem capacidade de resposta"

O Juntos Pelo Povo (JPP) promoveu, esta manhã, uma iniciativa política, junto à unidade de rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira. Na ocasião, o deputado Paulo Alves denuncia a falta de "sem capacidade de resposta" da referida unidade.

O parlamentar evocou a resolução nº 1032/2020, que determina a obrigatoriedade de realização de um segundo teste à covid-19 para todos os viajantes com residência na Região, para salientar os problemas no agendamento do mesmo.

“O JPP tem conhecimento de várias pessoas que estiveram a aguardar pelo agendamento do teste e nunca receberam qualquer informação. Ninguém responde aos e-mails, os contactos que estão no panfleto que são distribuídos à chegada do aeroporto estão desligados e, mesmo que as pessoas contatem para o número fixo, ninguém atende”.

Face ao exposto, o deputado questiona: “Como serão justificadas as faltas ao trabalho destas pessoas que começaram a faltar para além do número de dias necessários enquanto aguardam pelo 2º teste?”

Paulo Alves admite ser "compreensível" o avolumar de trabalho, considerando "o aumento de situações em análise e o próprio aumento do número de casos positivos", contudo defende ser “necessário que o Governo adopte novas medidas, com a colocação de mais pessoal especializado nesta unidade".

“Há que ter em consideração a capacidade de resposta não só para a realização de testes como para a própria validação de quem já os fez nos países de origem", acrescentou.