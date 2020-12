João Camacho homenageou o pai no dia do seu funeral

O pai de João Camacho morreu na última semana, a três dias do jogo entre Nacional da Madeira e Santa Clara, que se disputou este domingo.

O atleta alvinegro foi ontem titular - no próprio dia do funeral - e homenageou João Marcelino. Primeiro gravando o nome do seu progenitor nas costas, e depois entrando em campo como capitão do emblema insular sob uma carga emocional muito forte.

Foi um jogo fora do normal, porque perdi o meu pai. O funeral foi hoje [ontem] de manhã e vim jogar à tarde, mas a vida segue. Estava aqui para dar o meu contributo à equipa. Não conseguimos ganhar. Fica para o próximo jogo. João Camacho, jogador do Clube Desportivo Nacional

Nacional derrotado em casa pelo Santa Clara Açorianos venceram (1-3) e ‘estragaram’ a festa dos alvinegros, que celebram 110 anos na terça-feira

O avançado também justificou a presença na partida, porque disse encarar o conjunto nacionalista como "uma família", esclareceu na 'flash interview' após o encontro.

Camacho ainda esteve perto de marcar, à passagem dos 43 minutos, num trabalho individual que quase culminava num fantástico golo de pé esquerdo. A bola passou a rasar o travessão.