Caso positivo coloca três turmas em isolamento

Um aluno do 11º ano que frequenta a Escola Básica e Secundária/PE da Calheta testou ontem positivo à Covid-19, situação que levou, de imediato, o estabelecimento de ensino a activar o Plano de Contingência.

Além deste aluno, os 14 colegas de turmas, professores e alguns funcionários com contacto próximo da referida turma, estão agora em isolamento profiláctico até novas orientações da Autoridade Regional de Saúde, confirmou ao DIÁRIO Bernardo Gouveia, presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária/PE da Calheta.

Consequência deste caso positivo, outras duas turmas do Polo da Fajã da Ovelha, num total de 28 alunos, estão igualmente em isolamento, já que nestas turmas fazem parte as duas irmãs do aluno infectado. O mesmo acontece com os professores destas turmas e pessoal auxiliar que contactou com as turmas em questão.

Bernardo Gouveia admite haver alguma ansiedade por parte dos pais e encarregados de educação face à situação em causa, mas ainda assim garante que as aulas continuam a decorrer dentro da normalidade possível.

As irmãs, para já, testaram negativo mas terão de fazer novo teste ao quinto dia.