Caso positivo fecha cabeleireiro no Funchal

O salão Clara Hair Spa, nos Piornais, freguesia de São Martinho, está encerrado devido a ter sido detectado, entre os profissionais, um caso positivo de covid-19. Segundo os responsáveis do salão, numa mensagem deixada no Facebook, a Autoridade de Saúde está a acompanhar a situação, procedendo à investigação epidemiológica. Todos os colaboradores estão em isolamento profiláctico. A gerência informa que a reabertura do espaço será articulada com a Autoridade de Saúde.