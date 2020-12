Atónito e indignado. Eis o sentimento do historiador e professor, Emanuel Gaspar, ao ver as obras de reabilitação do hotel Quinta do Sol, no Funchal. O também autarca do JPP - é deputado municipal em Machico – recorreu hoje à sua página pessoal na rede social Facebook não só para expressar revolta por “tamanha ignorância” e “desrespeito”, mas também manifestar repulsa por aquilo que classifica de “atentado ao Património” que diz ser a adulteração arquitectónica em curso nas fachadas da referida unidade hoteleira.

“Estou atónito e indignado! Para surpresa minha, o hotel Quinta do Sol, voltou a sofrer obras de “reabilitação”, pois recentemente já tinha sido alvo de obras.

Se da primeira vez houve algum respeito pela arquitectura do Movimento Moderno, do arquitecto Chorão Ramalho, agora estão totalmente a adulterar as fachadas do hotel...não sei o que acontece no interior!?

Um hotel que é Património Moderno da cidade do Funchal, um edifício notável de autoria de um dos maiores nomes da arquitectura moderna portuguesa, como é possível que isto aconteça? Como é possível tamanha ignorância!? Como é possível tamanho desrespeito!? Como é possível as autoridades permitirem tal atentado ao Património?!!!!”, denunciou.

Emanuel Gaspar é Licenciado em História da Arte, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e concluiu mestrado em Arte e Património, pelo Departamento de Arte e Design da Universidade da Madeira.