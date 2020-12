Sindicato Nacional dos Motoristas acusa presidente da HF de “mentir”

O Sindicato Nacional dos Motoristas (SNM) acusa o presidente da Horários do Funchal (HF) de “mentir” aos motoristas, ao afirmar que não irá proceder ao pagamento dos salários de forma igual.

“Esse Senhor sem Palavra assumiu o compromisso perante o SNM de que iria pagar a todos os motoristas, sejam associados no SNM ou não, os salários de forma igual”, recorda o sindicalista Manuel Oliveira, referindo que agora, “vem mentir de forma descarada e sem vergonha, ao afirmar que não o pode fazer por imperativo Legal”.

“Tenha vergonha na cara Sr. Presidente e aprenda a honrar os compromissos que assumiu”, diz Manuel Oliveira, recordando que o SNM irá realizar um Plenário Geral de Motoristas no próximo mês de Janeiro para abordar o assunto.

“O SNM não tem dúvidas de que os Motoristas irão, mais uma vez, mostrar de que são feitos”, refere, acrescentando que o tempo de os motoristas não terem ninguém que os defenda acabou”.

Para além do Plenário, o SNM vai “desenvolver as diligências que considera necessárias no sentido de se repor a Credibilidade que um Concelho de Administração tem que ter”, afirma.