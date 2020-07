Greve na Horários do Funchal ronda os 90%

A greve faz-se sentir na Horários do Funchal, com a adesão no primeiro turno a rondar os 90%, conforme confidencia à TSF o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas, Manuel Oliveira.

Os motoristas reivindicam a integração do subsídio de agente único na tabela salarial.

Horários do Funchal em greve e serviços mínimos garantem 35 carreiras até às 20h30 Apesar do aviso de greve por parte dos motoristas, a empresa de transportes públicos requisitou serviços mínimos. Ao longo desta quinta-feira vão estar operacionais 35 carreiras, mas não haverá autocarros para lá das 20h30 Rúben Santos , 29 Julho 2020 - 18:23

O mesmo sindicalista alega que a requisição de serviços mínimos decretada pela empresa pública Horários do Funchal, na sequência da greve convocada para hoje, não é legal, vincando que nenhum trabalhador será punido por aderir à paralisação.

"O ato deste despacho é nulo, portanto, se é nulo, não existe e, ao não existir, o trabalhador [caso adira à greve] não está a incumprir com nada, mesmo que tenha sido requisitado pelos serviços mínimos", disse ontem à agência Lusa o presidente do sindicato, Manuel Oliveira.

A empresa de transportes públicos Horários do Funchal informou ontem, em comunicado, que os serviços mínimos, que devem ser assegurados no período de greve, entre as 00:00 e 24:00 do dia 30 de julho de 2020, são os que se encontram "legalmente definidos" no despacho conjunto das secretarias regionais da Inclusão Social e Cidadania e da Economia, de 27 de julho de 2020.

A empresa indica que a decisão foi tomada depois de se terem esgotado "todos os mecanismos negociais" com os sindicatos promotores da paralisação - o Sindicato Nacional dos Motoristas, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira.

O grupo Horários do Funchal, composto pelas empresas de transporte público Horários do Funchal e Companhia dos Carros de São Gonçalo, emprega 340 motoristas e é detido a 100% pelo Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, estando sob a tutela da Secretaria da Economia, liderada pelo centrista Rui Barreto.