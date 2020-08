Sindicato Nacional dos Motoristas diz que greve dos motoristas da HF "foi um êxito"

O Sindicato Nacional dos Motoristas diz que a greve dos motoristas da Horários do Funchal (HF), que decorreu no passado dia 30 de Julho, "foi um êxito".

Horários do Funchal em greve e serviços mínimos garantem 35 carreiras até às 20h30 Apesar do aviso de greve por parte dos motoristas, a empresa de transportes públicos requisitou serviços mínimos. Ao longo desta quinta-feira vão estar operacionais 35 carreiras, mas não haverá autocarros para lá das 20h30 Rúben Santos , 29 Julho 2020 - 18:23

Tendo isto em conta, agradece a todos os motoristas por terem acreditado que é possível, com determinação e unidade, defender os direitos "sem colocar em causa direitos alheios".

"A greve do passado dia 30 foi um êxito e serviu para demonstrar, não só o descontentamento pela forma em como os motoristas estão a ser tratados, como também serviu para demonstrar a sua força e a sua união", afirma através de um comunicado de imprensa, realçando que "o tempo de se brincar com estes profissionais acabou".

Além disso, o sindicato agradeceu a colaboração da PSP, assim como dos utentes "que compreenderam os motivos de tal paralisação".

No entanto, disse que aquela força sindical e os motoristas "dispensam as manifestações de solidariedade do PCP e do BE".