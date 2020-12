Membro do conselho executivo da escola de Machico com Covid-19

Uma docente que integra a equipa do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Machico está infectada com Covid-19, na sequência de um contacto próximo com o caso positivo anunciado ontem pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

José Maria Dias, presidente do Conselho Executivo, confirmou a situação ao DIÁRIO, esclarecendo que, seguindo as indicações do delegado de saúde local, não houve necessidade de colocar mais ninguém em isolamento preventivo porque a colega em questão já não frequenta a escola há mais de uma semana. Deixou claro, também, que essa docente não teve qualquer contacto com os alunos.

Este é já o terceiro caso de Covid-19 identificado dos últimos dias entre funcionários, docentes ou não docentes, deste estabelecimento de ensino.

De acordo com o director da escola, a docente hoje infectada é familiar directa da técnica superior que também contraiu a doença. Esclarece, ainda assim, que nenhum destes dois casos tem relação com o primeiro caso apontado de uma funcionária sinalizada na semana passada. Embora partilhem o mesmo espaço de trabalho, um dos pisos da escola, não têm relação entre si, "isto de acordo com a informação das autoridades de saúde", apontou José Maria Dias.