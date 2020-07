BE condena "chico-espertice indecente" da administração da Horários do Funchal

Numa nota de imprensa enviada às redacções, o Bloco de Esquerda Madeira expressou a sua solidariedade para com os motoristas da Horários do Funchal (HF) em greve contra "os atropelos aos seus direitos, em particular contra o corte de remunerações que sofreram em plena pandemia, quando estavam expostos a riscos acrescidos, ao risco de contágio pelo novo coronavírus".

"O Bloco condena a chico-espertice indecente duma administração constituída por comissários políticos do PSD, que aproveitaram a pandemia para cortar salários aos motoristas dos transportes públicos do Funchal, quando o que se justificava seria pagar-lhes um abono extraordinário pelo risco acrescido que assumiram no exercício das suas funções".

O partido acusa a dita administração de procurar "fazer poupanças com os salários dos motoristas", ao mesmo tempo que "esbanja centenas de milhares de euros em processos judiciais absurdos contra a autarquia do Funchal evocando motivos delirantes".

"A administração em vez de fazer o trabalho que se espera duma empresa pública que deveria prosseguir objectivos de interesse público - a satisfação das necessidades de mobilidade dos funchalenses - dedica-se aos jogos palacianos - jogos políticos de baixo nível - para cumprir a agenda partidária do PSD e castigar uma autarquia de outra cor política", enfatiza a nota Comissão regional do Bloco de Esquerda Madeira.

Recorde-se que os motoristas da empresa pública de transportes Horários do Funchal encontra-se em greve até ao final do dia de hoje.

Os funcionários da HF reivindicam a integração do subsídio de agente único na tabela salarial.

O pagamento deste subsídio foi suspenso entre Março e Maio, na sequência das medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus, tendo sido substituído por outro, de igual valor, designado 'subsídio covid-19'.

Segundo os dados do sindicato a adesão à greve rondou os 90% no período da manhã.