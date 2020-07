PCP solidário com trabalhadores da Horários do Funchal

"Saudamos todos os trabalhadores que aderiram massivamente à greve agendada para hoje pelo movimento sindical, adesão que ronda os 90%".

Foi deste modo que, através de uma nota dirigida à imprensa, o PCP manifestou a sua solidariedade para a luta dos motoristas da Empresa Horários do Funchal que, se encontram em greve, até às 24 horas desta quinta-feira, 30 de Julho.

Os motoristas reivindicam a integração do subsídio de agente único na tabela salarial.

Os comunistas recordam que "no período compreendido entre 18 de Março e 6 de Maio, pelo facto de ter sido decidido pelo Governo Regional a suspensão da venda de bilhetes a bordo no âmbito das medidas do combate à pandemia Covid-19, a empresa não pagou os valores correspondentes ao agente único aos motoristas", conforme o disposto no acordo de empresa.