Ana Gomes estará na Madeira este fim-de-semana

A candidata à presidência da República, Ana Gomes, estará na Madeira neste fim-de-semana. Da agenda, constam encontros com os apoiantes de diferentes concelhos e visitas a instituições de solidariedade social.

Já na manhã de sábado (dia 5 de Dezembro), a antiga eurodeputada estará de visita à Associação OLHO.te, um projecto de Reabilitação/Intervenção/Inclusão/Participação Activa e Cidadania, no Bairro Social da Nazaré, em São Martinho.

Segue-se, pelas 12 horas, uma reunião com o Reitor da Universidade da Madeira, na Reitoria da UMa.

Na parte da tarde participa numa conversa intitulada ‘Cuidar de Portugal’, no Auditório da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal.

Termina o dia com uma visita à Associação CASA, no Funchal, pelas 19h45.

Para domingo (dia 6), está agendada uma visita ao ‘Mercadinho de Natal’, no Mercado dos Lavradores, seguindo-se um almoço com apoiantes em Machico.

Ana Gomes finalizará a visita à Madeira com um encontro com Grupo Parlamentar do PS, na sede regional do partido.

A candidatura de Ana Gomes

Ana Maria Rosa Martins Gomes, 66 anos, é jurista e antiga diplomata, tendo-se destacado como chefe da missão diplomática portuguesa na Indonésia durante o processo de independência de Timor-Leste.

Actualmente, é militante de base do PS, partido pelo qual foi eurodeputada entre 2004 e 2019 e no qual chegou a integrar o órgão restrito da direcção, o Secretariado Nacional, durante a liderança de Ferro Rodrigues (2003-2004).

O PS decidiu que a orientação para as eleições presidenciais será a liberdade de voto, sem indicação de candidato preferencial, com Ana Gomes a recolher apoios de figuras socialistas como Manuel Alegre, Francisco Assis (o primeiro a falar no seu nome para Belém), Pedro Nuno Santos ou Duarte Cordeiro.

Anunciou a candidatura a Presidente da República em 08 de Setembro e conta com o apoio dos partidos PAN e Livre.

A dois meses das eleições presidenciais, marcadas para 24 de Janeiro, são oito os pré-candidatos ao cargo de Presidente da República atualmente ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não anunciou se irá recandidatar-se.