Formandos da 'Francisco Fernandes' sem aulas por prevenção

Foi através de uma informação enviada aos 15 alunos do curso de curta de duração de 'Português para Estrangeiros' que a direcção da Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho, fez saber que um dos formandos do referido curso tinha tido contacto com uma pessoa infectada com Covid-19.

Em virtude desse contacto, as aulas presenciais seriam provisoriamente suspensas, até que a pessoa em causa fosse submetida aos testes de diagnóstico para o novo coronavírus. Em função dos resultados, novas medidas poderão vir a ser implementadas.