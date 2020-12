Madeira regista 15 novos casos, 13 de transmissão local

A Região Autónoma da Madeira regista, hoje, dia 3 de Dezembro, 15 novos casos positivos de covid-19, passando assim a contabilizar 826 casos confirmados no território regional.

Trata-se de dois casos importados do Reino Unido e 13 casos de transmissão local, todos associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados.

De referir ainda que três dos casos confirmados hoje dizem respeito a crianças (com idades entre 5-12 anos), que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho do Funchal e Câmara de Lobos, cujos planos de contingência estão activos.

Hoje há também a reportar mais 14 casos recuperados, pelo que a Região passa a contabilizar 616 casos recuperados de covid-19.

Mantêm-se, até à data, dois óbitos associados à covid-19 na RAM.

Contas feitas, são 208 os casos activos, dos quais 41 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 167 são casos de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos activos, 28 são não-residentes e 180 são residentes na RAM.

Quanto ao isolamento dos mesmo, 26 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 178 em alojamento próprio e 4 pessoas encontram-se internadas - 3 na Unidade Polivalente dedicada à covid-19. Há um doente na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à doença.

No que se refere à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.271 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 5.675 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

No contexto da investigação em curso na instituição do sector social, onde foi ontem identificado um caso positivo, foram efetuados já 241 testes de PCR, todos com resultado negativo. A investigação epidemiológica continua em curso.

No total, há 114 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, duas provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 112 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 18831 chamadas, mais 175 chamadas nas últimas 24 horas.

Testes para despiste de covid-19 realizados na RAM

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, foram realizados, até às 18h30 de hoje, um total cumulativo de 11.1400 colheitas para teste à covid-19.

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 180.485.