Temperatura máxima aligeira

A temperatura máxima vai descer ligeiramente hoje, um dia de céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até meio da manhã, nas vertentes Norte, zonas montanhosas e ilha de Porto Santo, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera nas suas previsões para esta quarta-feira. Há a possibilidade de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos até meio da manhã, mais prováveis nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas e o vento será fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas zonas montanhosas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

No Funchal a temperatura máxima também deverá descer será de 26ºC, num dia marcado por muitas nuvens, mas o vento será fraco. No Porto Santo os termómetros não deverão ir além dos 25ºC. O local mais quente nesta quarta-feira deverá ser o Lugar de baixo na Ponta do Sol, estão previstos 27ºC.

A Madeira e o Porto Santo apresentam risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, a Madeira em nível 10, o Porto Santo em 9, numa escala até 11+. Alerta ainda para o risco de incêndio, que é muito elevado em todo o concelho de Machico.

No mar, a temperatura é hoje de 22/23ºC, com ondas de Norte com 1 a 1,5 metros na costa Norte; e com ondas inferiores a 1 metro na costa Sul.