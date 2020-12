Plano de Vacinação contra a covid-19 na RAM será apresentado "a curto prazo"

A Comissão de Coordenação de Vacinação contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira dirigida pelo director regional de Saúde, Herberto jesus, reuniu, esta quinta-feira, dia 3 de Dezembro, para ultimar o Plano de Vacinação contra a covid-19 na Região.

"A comissão integra profissionais de saúde de diferentes áreas e está empenhada em definir um plano de vacinação que vá ao encontro das necessidades regionais", pode ler-se na nota remetida pela secretaria regional da Saúde às redacções.

A mesma nota revela que o Plano de Vacinação contra a covid-19 na RAM, que está a ser feito em articulação com a task force nacional, e "será apresentado a curto prazo pelo Governo Regional".

Recorde-se que esta comissão, liderada pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, foi nomeada recentemente pelo Governo Regional e integra as seguintes pessoas: Herberto Jesus, Director-Regional da Saúde; Bruna Gouveia, Subdiretora Regional da Saúde; Maurício Melim, Autoridade de Saúde do Município do Funchal; José Júlio Nóbrega, Diretor Clínico do Hospital Central do Funchal; Martinha Garcia, Diretora do Serviço de Farmácia do Hospital Central do Funchal; José Manuel Ornelas, Enfermeiro-Diretor do Hospital Central do Funchal; Carla Carvalho, Coordenadora do Núcleo de Tecnologias e Sistemas de Informação do SESARAM, EPERAM.