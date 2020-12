Há 12 anos o Porto do Funchal corria o risco de 'ficar a ver' navios

Há 12 anos, a 3 de Dezembro de 2008, a falta de certificado do Porto do Funchal fazia manchete na capa do DIÁRIO. A falta de renovação do licenciamento provisório, que caducava no final do mês de Dezembro, ameaçava desviar grandes navios para outros portos.

Na mesma edição, era dado conta do ‘arranque’ no Natal na costa Norte, com algumas das tradições a fazerem vibrar as gentes do concelho de São Vicente. Cabrinhas, licores, broas e bolos fazem a quadra, havendo ainda tempo para a matança do porco.

A Bola de Ouro de Ronaldo motivada um elogio do Presidente da República, do qual o DIÁRIO fazia eco.

Ao mesmo tempo, eram chamadas à capa desta edição, o caso de uma mala cheia de droga, proveniente de Caravas, na Venezuela, e que não tinha dono, bem como a situação de ‘desconforto’ vivida na Inspecção Regional das Actividades Económicas (IRAE), actualmente Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), com os seus inspectores a criticarem a posição da tutela quanto à progressão na carreira. “Frustração” e “desmotivação” são palavras usadas para descrever esse sentimento.