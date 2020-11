Fim de ano no Funchal terá apenas um ou nenhum navio de cruzeiro

Para a passagem de 2019 para este ano 'horribilis' , foram 13 os navios que vieram dar aos seus cruzeiristas o privilégio de ver aquele que já foi detentor do recorde de maior fogo de artifício do mundo (de 2006 para 2007), mas que ainda assim continua a ser dos mais espectaculares e reconhecidos, originando por isso uma procura dos navios de cruzeiro, a maioria só vem mesmo para aqueles minutos de luz, cor e som das explosões de pirotecnia.

Para os próprios madeirenses, habituados a ter um dia de azáfama em toda a ilha, mas sobretudo concentrado no Funchal, ver os navios que desde manhã começam a chegar, a maioria permanecendo ao largo num espectáculo - para quem gosta - já de si atractivo, o que se irá passar este ano é apenas o corolário de um ano que tem sido tudo menos normal.

A avassaladora chegada do novo coronavírus ao Mundo - anunciado precisamente a 31 de Dezembro de 2019, embora a maior parte das pessoas só tenha começado a dar conta do problema que poderia advir nas semanas seguintes - deitou por terra tudo o que é normal e que tínhamos como garantido, uma delas a apoteose da Festa madeirense do último dia do ano, em particular no Funchal.

Pode não haver nenhum

Contudo, está por confirmar a vinda do 'AIDAmar', bem como do 'AIDAperla' a 28 de Dezembro dadas as limitações impostas pelas autoridades de Canárias, embora as entidades gestoras dos portos estejam a fazer tudo para que deixe de haver a proibição de escalas de navios nas ilhas vizinhas e que tenham feito viagens internacionais, como é a considerada para a Madeira.

Ainda hoje a companhia AIDA Cruises continua a vender a 'operação fim-de-ano', que durará oito dias, começa e termina em Gran Canária, passando pelas ilhas de La Palma, Lanzarote, Madeira e Tenerife, a preços que vão dos 1.988 euros aos 3.058 euros. E ainda há vagas, precisamente um mês antes do início dessa viagem turística que deverá ter o ponto alto a noite apoteótica do Funchal às primeiras badaladas de 2021.

A verdade é que se este não for o pior ano nesse capítulo, seguramente é um dos piores. O passado, mesmo a grande distância de 50 anos é marcado por muita festa, fogo-de-artifício e navios de cruzeiro ao largo ou atracados no Porto do Funchal. Como se pode ver, aliás, nas duas fotos em baixo de 1970 para 1971.

Ver Galeria

A juntar às limitações à Festa que, para já, são conhecidas por causa da pandemia de covid-19, o que poderá 'salvar' o Fim de Ano será o fogo-de-artifício que está prometido ser diferente de outros anos.

A começar numa contagem decrescente até ao disparar de 27 postos de fogo no anfiteatro, 25 na frente-mar e cinco no mar, naquele que será um reforço do espectáculo mais em terra do que no mar, onde, por assim, dizer, não estarão os principais espectadores. Na última passagem de ano terão sido mais de 36 mil a bordo dos navios, sem contar com os tripulantes.

"Em todo o caso, nos melhores anos de sempre do Porto do Funchal, este dia 31 de Dezembro para 1 de Janeiro não tem tido tantos navios (10 de 2018 para 2019 e de 2017 para 2018; 9 de 2016 para 2017; 11 de 2015 para 2016; 10 de 2014 para 2015; 12 de 2013 para 2014; e 8 de 2012 [o melhor ano de sempre] para 2013)", escrevíamos há quase um ano a antever a 'noite mais longa'.