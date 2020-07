Sanas accionado para verificar bóia à deriva acaba por auxiliar embarcação em Machico

Uma equipa do SANAS Madeira foi accionada, ontem, devido à necessidade de se proceder à verificação, na baía de Machico, de um objecto que boiava na água e que, ao que tudo indicava, tratava-se de uma bóia à deriva.

Uma embarcação deslocou-se ao local e comprovou tratar-se de uma defensa, que se tinha soltado do porto de recreio de Machico, e que estava nos baixios da Pedra Vermelha.

No mesmo local encontrava-se uma embarcação que acabou por ficar sem motorização, precisando de ajuda, uma vez que corria o risco de encalhar. A missão do Sanas mudou, nesse momento, com a necessidade de se passar um cabo que permitisse retirar a embarcação do local.

"Retirada do perigo a embarcação veio, com a perícia dos seus tripulantes a reactivar o motor, retornando-se à primeira missão - a recuperação da defensa", refere o SANAS.